Defence Therapeutics begrüßt die Cancer Moonshot-Initiative von US-Präsident Biden

Vancouver, British Columbia, Kanada, den 19. September 2022 - Defence Therapeutics Inc. („Defence“ oder das „Unternehmen“), ein kanadisches Biotech-Unternehmen, das aktiv daran arbeitet, wissenschaftliche Entdeckungen und Produktentwicklungen gegen Krebs zu beschleunigen, begrüßt die Entscheidung des US-Präsidenten Joe Biden zur Unterzeichnung des Dekrets am Montag, durch das die Initiative für Biotechnologie und biotechnologische Produktion beschlossen wird. Dadurch soll sichergestellt werden, dass modernste Biotechnologien, die notwendig sind, um Krebs in seiner uns heute bekannten Form zu besiegen, und andere Innovationen in Amerika entwickelt und hergestellt werden.

Vor sechzig Jahren hielt der amerikanische Präsident John F. Kennedy seine berühmte „Moonshot”-Rede an der Rice-Universität, in der er sich verpflichtete, einen Menschen zum Mond und wieder zurück zu bringen. Am vergangenen Montag stellte Präsident Biden seine Vision für ein weiteres amerikanisches „Moonshot”-Projekt vor: Krebs in seiner uns bekannten Form zu besiegen und so das Leben von Menschen zum Besseren zu wenden, ihre Gesundheit zu verbessern und die Belastung durch die Krankheit zu verringern, mit dem Ziel, die durch Krebs verursachten Todesfälle in den nächsten 25 Jahren um 50% zu verringern.

Defence AccumTM ist eine Biotechnologie-Plattform, die mit vielfältigen Ansätzen entwickelt wurde, um die Wirksamkeit von bestehenden Medikamenten gegen Krebs zu verbessern und zu erhöhen, was direkt der Zielsetzung des Cancer Moonshot-Programms entspricht. Die AccumTM-Technologie kann eingesetzt werden, um eine Vielzahl von Produkten zu entwickeln, einschließlich: i) Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten („ADCs”), ii) Protein-/zellulärer Impfstoffe, und iii) der Entwicklung von kleinen Chemotypen zur Krebsbekämpfung.

Das Accum-ADC-Programm

Das klinische Haupteinsatzgebiet von ADCs ist traditionell die Bekämpfung von Brustkrebs. Jedoch ist das Behandlungsregime langwierig (zahlreiche Zyklen), erfordert hohe Dosen und die therapeutische Wirksamkeit ist begrenzt. Durch die Veränderung dieser ADCs mittels Integration von AccumTM hat Defence gezeigt, dass es in der Tat möglich ist, die Wirksamkeit von kommerziell erhältlichen ADCs um mehr als das Hundertfache zu verbessern. Dieser Ansatz findet nicht nur für kommerziell erhältliche ADCs Anwendung, sondern Defence arbeitet derzeit auch daran, ein eigenes Produkt zu entwickeln, das die firmeneigenen Antikörper und Nutzlasten einsetzt.