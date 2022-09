Während sich die Wirtschaft weiter abschwächt, müssen die Zentralbanken alles unternehmen, um die hartnäckige Inflation einzudämmen. Dabei eine Rezession zu verhindern, erweist sich als ein schwieriges Unterfangen, es scheint nahezu unmöglich.



Der Druck hat in der vergangenen Woche deutlich zugenommen, nachdem in den USA vor allem die Kernrate der Inflation weiter gestiegen ist und gleichzeitig immer mehr Unternehmen ihre Gewinnprognosen nach unten anpassen müssen. Die Warnung des Logistikers Fedex kam vier Handelstage vor einem nächsten aggressiven Zinsschritt der Federal Reserve, der die Wirtschaft näher an die Rezession bringt, zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Auf der anderen Seite ist jegliche Unterstützung für den Aktienmarkt von geldpolitischer Seite noch lange nicht in Sicht. Im Gegenteil, bis die Geldpolitik wirklich restriktiv wird, könnte noch einige Zeit ins Land gehen. An den Börsen droht damit eine erneut volatile Handelswoche.



Selbst wenn die Fed den Zielwert für den Leitzins am Mittwoch um 75 Basispunkte anhebt, bliebe dieser real so niedrig wie zu keinem anderen Zeitpunkt in den letzten 70 Jahren. 8,3 Prozent Inflation stünden dann immer noch einem Leitzins von nur drei bis 3,25 Prozent gegenüber. Mit anderen Worten: Geld ist historisch gesehen immer noch günstig, wenn auch nicht mehr „umsonst“.



Der Deutsche Aktienindex hat über sieben Prozent innerhalb von vier Handelstagen verloren und arbeitet sich jetzt an der wichtigen Unterstützung zwischen 12.600 und 12.700 Punkten ab. Bei einer dauerhaften Unterschreitung dieser Zone drohen in den kommenden Tagen ganz schnell weitere Kursverluste inklusive neuer Jahrestiefs. Heute konnte der Markt die Zone noch verteidigen. Die Positionierungen der Anleger vor der Fed-Sitzung sind in vollem Gange.