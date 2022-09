Bielefeld (ots) - Die Aramaz Digital GmbH, eine Recruiting-Agentur mit Sitz in

Ziel der Kooperation ist es, Bäckereien und Konditoreien die für eineerfolgreiche Mitarbeitergewinnung nötige Omnipräsenz zu verschaffen. Zu diesemZweck befinden sich in den Kundenbereichen der Unternehmen Displays derHeyden-Securit GmbH, auf denen professionelle Stellenanzeigen präsentiert unddie Betriebe als erstklassiger Arbeitgeber platziert werden. Die Werbeanzeigenwerden durch einen durchdachten Algorithmus gesteuert und passen sich inEchtzeit an die jeweilige Kundenfrequenz an. Ergänzend hierzu weiten dieExperten ihre Kampagnen auf Social Media aus und sorgen somit sowohl für lokaleals auch für digitale Präsenz."Wir freuen uns, mit Eyüp Aramaz einen Partner gefunden zu haben, der unsereVision teilt. Denn die Kooperation mit einer marktführenden Digitalagentur wieAramaz Digital erlaubt uns einen äußerst sinnstiftenden Einsatz unsererDisplays", sagt Michael Gordalla, Geschäftsführer der Heyden-Securit GmbH.In Zusammenarbeit mit der Bäckerei und Conditorei Triffterer führen AramazDigital und Heyden-Securit bereits seit einiger Zeit einen umfassenden Testlaufihres Konzepts durch. Dieser läuft äußerst erfolgreich und liefert zuverlässigdie gewünschten Ergebnisse. So konnte der Betrieb durch das umfangreicheOmnichannel-Recruiting in der gesamten Region als erstklassiger Arbeitgeberplatziert werden und dadurch mehr Bewerbungen generieren."Den zweiten Bäcker Digital Tag wollen wir dazu nutzen, um auf die Kooperationmit den Experten der Heyden-Securit GmbH sowie auf die zahlreichen Vorteile vonOmnichannel-Recruiting aufmerksam zu machen. So ist es auch in Zukunft unserZiel, unser Angebot um zielführende Maßnahmen zu erweitern und denFachkräftemangel in der Bäckerbranche damit effektiv zu bekämpfen", betont EyüpAramaz.Über Eyüp Aramaz:Eyüp Aramaz ist Geschäftsführer des Unternehmens Aramaz Digital GmbH mitHauptsitz in Bielefeld. Der Marketingexperte verhilft Unternehmen in derBäckereibranche zu mehr Sichtbarkeit im Internet. Zu seinen Kunden zählenfamiliengeführte und mittelständische Bäckereien und Konditoreien. Für siegewinnt er mit seinen speziellen digitalen Recruiting-Methoden neue Fachkräfteund qualifizierte Mitarbeiter. Seine Strategie besteht aus aufeinanderaufbauenden Schritten, die sich eng an der individuellen Struktur derUnternehmen orientieren. Weitere Informationen unter:https://www.aramaz-digital.de/Pressekontakt:Aramaz Digital GmbHhttps://www.aramaz-digital.de/Geschäftsführer: Eyüp AramazE-Mail: mailto:presse@aramaz-digital.dePressekontakt:Ruben Schäfermailto:redaktion@dcfverlag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/162948/5324670OTS: Aramaz Digital GmbH