Blue Lagoon triff auf 126 g/t Au und 404 g/t Ag bei Chance

19. SEPTEMBER 2022 - Vancouver, British Columbia - Blue Lagoon Resources Inc. (das „Unternehmen“) (CSE: BLLG; FWB: 7BL; OTCQB: BLAGF) freut sich, bedeutende mineralisierte Abschnitte aus den ersten Bohrungen des Phase-2-Bohrprogramms 2022 auf seinem ganzjährig betriebenen und auf der Straße zugänglichen Goldprojekt Dome Mountain bekannt zu geben, das nur 50 Autominuten von Smithers, British Columbia, entfernt liegt. Die Bohrergebnisse umfassen 126 g/t Au und 404 g/t Ag über 0,41 Metern aus der Strukturzone Chance (Chance Structural Zone/CSZ) in Bohrung DM-22-247.

„Im Laufe der Bohrungen in der mineralisierten flachen strukturellen Zone in der CSZ („Flat Chance“) sind wir auf ein neues Gangsystem gestoßen, das unserer Meinung nach einen höheren Gehalt aufweist als die in der Flat Chance-Struktur beherbergten Gänge“, sagte Bill Cronk, Chefgeologe von Blue Lagoon Resources. „Die Struktur Flat Chance wurde in Fallrichtung über 400 Meter und in Streichrichtung über 200 Meter abgebohrt und die Struktur wurde bisher von allen Bohrungen durchteuft. Die Mächtigkeit dieser strukturellen Zone schwankt von weniger als 1 Meter bis zu 15 Meter und sie beherbergt möglicherweise mehrere goldmineralisierte Gänge und die dazugehörige Alteration. Unsere Bohrungen, die sich in Streichrichtung erstreckten, durchteuften auch eine neue Struktur, die orthogonal zur Struktur Flat Chance verläuft und, zumindest anfänglich, wesentlich höhergradiger zu sein scheint und eine weitere Möglichkeit zur Erschließung zusätzlicher mineralisierter Ressourcen bei Dome Mountain bietet.“

Abbildung 1. Bohrungen in der strukturellen Zone Chance. Nicht Profilschnitte a-a' für Abbildung 3

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei Flat Chance um eine flach einfallende bis flach liegende Strukturzone, die sich mit etwa 12° Neigung in Fallrichtung über mindestens 400 Meter erstreckt (Abbildung 2). Die Mächtigkeit der strukturellen Zone reicht von 1 bis 15 Metern. Bohrung DM-22-247 (Abbildung 1 und Abbildung 3) sollte diese Struktur anvisieren, stieß jedoch auch auf einen oberen Gang, der 126 Gramm Gold pro Tonne und 404 Gramm Silber pro Tonne über 0,41 Meter (Kernlänge) aufwies. Diese Bohrung weist zusammen mit anderen Bohrungen, die auf diese Struktur gestoßen sind, auf eine weitere mineralisierte Struktur hin, die in naher Zukunft mittels Bohrungen abgegrenzt werden kann.