VCI-Vorschläge zur Abmilderung der Energiekrise / Alles tun, um das Schlimmste zu verhindern

Frankfurt/Main (ots) - Deutschland und Europa steuern auf eine Rezession zu.

Vergleichbare Situationen wurden in der Vergangenheit nur mithilfe einer starken

Wirtschaft gemeistert. Doch die exorbitanten Energiepreise zwingen die

Chemieindustrie, Produktionen zu drosseln. Erste Produktionsanlagen stehen

bereits still, Wertschöpfungsketten beginnen zu reißen. Angesichts der

dramatischen Entwicklungen in vielen Teilen der Branche wendet sich der Verband

der Chemischen Industrie (VCI) mit Vorschlägen an die Politik, wie die

Energiekrise bewältigt werden kann.



"Wie dramatisch die Entwicklungen sind, ist in der Politik offensichtlich noch

nicht ausreichend durchgedrungen. Die Bundesregierung muss ihren Kompass

nachjustieren. Die aktuelle Krise lässt uns keine Zeit für Experimente, denn sie

bringt die Industrie und damit die Basis für Frieden und Wohlstand in ganz

Europa in akute Gefahr. Die deutsche und die europäische Politik müssen jetzt

alles tun, um das Schlimmste zu verhindern", fordert VCI-Präsident Christian

Kullmann.