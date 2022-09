Die Bundeswehr gehe mit dem bereits gelieferten oder zugesagten Gerät "über die Schmerzgrenze hinaus", sagte auch der Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn, der "Süddeutschen Zeitung" (Dienstag). "Wir möchten der Ukraine geben, was möglich ist, aber behalten, was nötig ist." Die nun zugesagten Panzerhaubitzen wurden von der Industrie überholt und instandgesetzt./lkl/DP/zb

In der Debatte um weitere Waffenlieferungen verweist die Bundesregierung auch immer wieder auf die geringen Spielräume der Bundeswehr bei der Abgabe von Material. Auch am Montag war von der "angespannten eigenen Materiallage" die Rede.

BERLIN (dpa-AFX) - Die Ukraine soll für ihren Abwehrkampf gegen Russland von der Bundeswehr vier weitere Panzerhaubitzen erhalten. Die Lieferung werde unverzüglich in die Wege geleitet, teilte das Verteidigungsministerium am Montag in Berlin mit. Bei der Panzerhaubitze 2000 handelt es sich um schwere Artilleriegeschütze mit einer Reichweite bis zu 40 Kilometer. Die Lieferung soll auch ein Munitionspaket beinhalten.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer