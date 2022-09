Umweltministerium überprüft nach Leck Reservebetrieb für AKW Isar 2

BERLIN/ESSEN (dpa-AFX) - Nach Bekanntwerden eines Ventil-Lecks im Atomkraftwerk Isar 2 in Bayern überprüft das Bundesumweltministerium mögliche Folgen für den geplanten Reservebetrieb im kommenden Winter. Wie das für die nukleare Sicherheit zuständige Ministerium am Montag in Berlin mitteilte, hat der Betreiber Preussen Elektra "in der vergangenen Woche über eine interne Ventilleckage im Atomkraftwerk Isar 2 informiert". Die Sicherheit der Anlage sei dadurch nicht beeinträchtigt.

Das Kraftwerk könne auch bis zum eigentlich geplanten Betriebsende am 31. Dezember weiterlaufen, hieß es. Für einen Reservebetrieb über dieses Datum hinaus sei jedoch bereits im Oktober eine Reparatur nötig, die mit einem einwöchigen Stillstand des Meilers einhergehe, habe Preussen Elektra mitgeteilt.