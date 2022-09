Gefragt waren die Wertpapiere des Ziegelherstellers Wienerberger . Sie gewannen rund zwei Prozent. Höher schlossen nur UBM (plus 2,2 Prozent) und Pierer Mobility (plus 2,6 Prozent).

Die Anteile an der OMV drehten ins Plus und gingen 0,5 Prozent höher aus dem Handel. Die Aktien des Branchenkollegen Schoeller-Bleckmann grenzten ihre Verluste auf 3,5 Prozent ein.

Bei den Aktien waren Bankenwerte am Montag mehrheitlich wenig gesucht. So verloren Erste Group 0,6 und Raiffeisen 0,5 Prozent. Kaum von der Stelle kamen indes die Titel der Bawag .

Auch die Bank of England wird diese Woche eine Zinsentscheidung treffen, wobei hier mehrheitlich mit einer Zinsanhebung von 0,5 Prozentpunkten gerechnet wird. Die Bank of Japan dürfte indes ihre Zinsen unverändert lassen.

Ask 0,30

Ask 0,30

Ask 0,23

Ask 0,23

Die Handelswoche dürfte ganz im Zeichen der US-Notenbanksitzung am Mittwoch stehen. Ein Zinsschritt von 0,75 Prozentpunkten sei das wahrscheinlichste Szenario, schrieben die Experten der Helaba. Zuletzt waren einige Stimmen am Markt laut geworden, die sogar einen Schritt von einem ganzen Prozentpunkt prognostizierten. Dem Fall räume man allerdings deutlich geringere Chancen ein.

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag mit Gewinnen geschlossen, nachdem sie über lange Strecken des Handelstages im Minus gelegen hatte. Im Späthandel brachte eine positive Tendenz an der Wall Street etwas Rückenwind. Der österreichische Leitindex ATX ging 0,34 Prozent höher bei 2924,24 Einheiten aus dem Handel. Der ATX Prime gewann 0,32 Prozent auf 1476,13 Zähler.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer