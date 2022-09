KBA ruft Kia Sorento und Kia Sportage zurück

Es ist der Code 221026, der den Dieselskandal für weitere Fahrzeugbesitzerinnen und -besitzer aufflammen lässt: Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat damit 19.036 Fahrzeuge der Modelle Kia Sorento und Kia Sportage in Deutschland zurückgerufen. Der Grund: Ihnen wurde nicht nur eine Brandgefahr zugeschrieben, sondern auch, dass sie von den Folgen des Dieselskandals betroffen sind.

Was hat den Rückruf ausgelöst?

Nach bisherigem Stand sind von dem Rückruf insbesondere Kia-Modelle der Baujahre 2014-2021 betroffen. Als Grund für den Rückruf nennt das KBA eine „fehlerhafte Steckverbindung des elektrischen Zuheizers“, die zu Brandgefahr führen kann.

Außerdem hat das KBA Auffälligkeiten bei den Abgaswerten der Fahrzeuge festgestellt: Die Emissionen im Straßenverkehr lagen bei einem 6,4-fachen Wert dessen, was auf dem Prüfstand erlaubt wäre. „Das lässt eindeutig vermuten, dass in den Fahrzeugen eine Abschalteinrichtung verbaut ist“, sagt der Rechtsanwalt Markus Mingers von der Kanzlei Mingers. (mingers.law). „Und damit stehen den Fahrzeughalterinnen und -haltern klare Schadensersatzansprüche gegenüber den Herstellern zu.“

Was Ermittlungen gegen Kia Verantwortliche bedeuten

Gegen Verantwortliche bei Hyundai und Kia wird daher derzeit von der Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt. Sollte sich der Verdacht erhärten, dass in tausenden Fahrzeugen unzulässige Abschalteinrichtungen verbaut sind, stehen die Chancen auf Schadensersatz für Betroffene sehr gut.

Dabei geht es letztlich um mehr als 200.000 weitere Fahrzeuge, die vom Dieselskandal betroffen sein könnten. Betroffen sind demnach Hyundai- und Kia-Modelle mit 1.1-, 1.4-, 1.6-, 1.7-, 2.0 und 2.2.-Liter-Dieselmotoren.

Ansprüche im Dieselskandal geltend machen

Eine illegal verbaute Abschalteinrichtung bedeutet, dass den Besitzerinnen und Besitzer der Fahrzeuge Ansprüche auf Rückzahlungen zustehen. Es handelt sich in solchen Fällen um unrechtmäßige Täuschung seitens der Hersteller. Eine illegale Abschalteinrichtung kann zum Beispiel ein Thermofenster sein. Dahinter steckt ein Mechanismus, der die Abgasreinigung nur innerhalb eines bestimmten Temperaturbereiches anschaltet. Liegt die Außentemperatur nicht innerhalb dieses Bereiches, findet auch keine Abgasreinigung statt. Zahlreiche Gerichtsurteile haben solche Mechanismen bereits als sittenwidriges Verhalten seitens der Hersteller eingeordnet und den Fahrzeughalterinnen und -haltern Schadensersatzansprüche zugesprochen.

