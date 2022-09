Bericht Amazons Türklingel gibt Daten schnell an Polizei

Luxemburg (dts Nachrichtenagentur) - Ohne richterlichen Beschluss oder Zustimmung der Nutzerschaft gewährt Amazon laut eines Medienberichtes bei seinen smarten Türklingeln der Polizei in Deutschland Zugriff auf Daten wie Videoaufnahmen. Das habe das Unternehmen eingeräumt, berichtet das "Handelsblatt" (Dienstagausgabe) in seiner Dienstagausgabe.



Ein Amazon-Sprecher sagte, die Daten würden weitergegeben, "wenn die Strafverfolgung eine unmittelbare Bedrohung nachweisen kann und die Zeit drängt". Dringlichkeitsanträge seien aber selten. Amazon beantwortete jedoch nicht, wie oft bereits in Deutschland Videoaufnahmen oder andere persönliche Daten an die Polizei oder andere Behörden übergeben worden sind.