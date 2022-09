Miele setzt den ID. Buzz von Volkswagen im Kundenservice ein / Fortführung der langjährigen Zusammenarbeit im Bereich der Elektromobilität / Wichtiger Baustein zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Gütersloh/Hannover (ots) - Der Gütersloher Hausgerätekonzern Miele, weltweitführender Premiumanbieter für Haus- und Gewerbegeräte, ist eines der erstenUnternehmen, das den neuen ID. Buzz Cargo von Volkswagen Nutzfahrzeuge imKundenservice einsetzt. Fünf vollelektrische Fahrzeuge kommen direkt zumMarktstart in Deutschland, Österreich, Großbritannien, Norwegen sowie Spanienzum Einsatz und wurden an die individuellen Anforderungen des Kundenservices vonMiele angepasst. Die Inbetriebnahme zusätzlicher Fahrzeuge ist für 2023 geplant.Dies ist ein weiterer Schritt, den weltweiten Fuhrpark der Miele Gruppesukzessive auf erneuerbare Energien umzustellen, um bis 2030 mindestens 30Prozent CO2-Emissionen einzusparen."Beide Unternehmen verbindet eine langjährige Partnerschaft, die bereits in den1950er Jahren mit den ersten T1-Fahrzeugen begonnen hat", sagt Axel Kniehl,Geschäftsführer Marketing & Sales der Miele Gruppe, auf der IAA Transportationin Hannover. "Wir freuen uns, diese Zusammenarbeit nun auch im Bereich derElektromobilität fortzuführen." Mit dem ID. Buzz von Volkswagen verfügt Mieleüber ein vollelektrisches Fahrzeug, das insbesondere in Großstädten alsServicefahrzeug zum Einsatz kommen wird und bei den internationalenVertriebsgesellschaften sehr gefragt ist. "Miele und Volkswagen - das ist dieZusammenarbeit von zwei starken Marken mit einer langen Tradition, die Produkteentwickeln, die das Leben ihrer Kundinnen und Kunden leichter machen undbereichern", so Axel Kniehl.Für Volkswagen Nutzfahrzeuge ist die Zusammenarbeit mit Miele ein wichtigerMeilenstein bei der Einführung des ID. Buzz Cargo. Lars Krause, Vorstand fürVertrieb und Marketing bei Volkswagen Nutzfahrzeuge: "Wir freuen uns sehr, dassder ID. Buzz Cargo in die Fußstapfen seiner Vorgänger tritt. Miele ist einerunserer ersten Kunden, für den wir einen individuellen Umbau unseresElektro-Bullis umgesetzt haben. Mit dem ID. Buzz bieten wir das ideale Fahrzeugfür Gewerbekunden an, die mit uns den Weg in Richtung nachhaltige Mobilitätbeschreiten möchten."Sukzessive Umstellung des Fuhrparks auf alternative AntriebssystemeMiele hat sich zum Ziel gesetzt, die direkten CO2-Emissionen ("Scope 1") sowiedie indirekten CO2-Emissionen ("Scope 2") bis 2030 um 50 Prozent im Vergleich zu2019 zu senken. Eine große Rolle spielt in diesem Zusammenhang das Themaalternative Antriebssysteme, da 41 Prozent der Scope 1 und 2 Emissionen desUnternehmens in der Fahrzeugflotte entstehen. Diese sollen bis 2030 ummindestens 30 Prozent reduziert werden - im Vergleich zu 2019. "Ein großer Hebelist hier mit knapp 900 Fahrzeugen in unserem Kundenservice in Deutschland und