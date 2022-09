NEW YORK (dpa-AFX) - Angesichts der festgefahrenen Verhandlungen um das iranische Atomabkommen hat Frankreich den Druck auf Teheran erhöht. Das Zeitfenster für eine Einigung schließe sich, sagte Außenministerin Catherine Colonna am Montag in New York. "Wir sagen immer wieder, dass es keinen besseren Deal auf dem Tisch geben wird." Die bisherige Antwort des Iran auf das aktuelle Angebot sei nicht ausreichend.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer