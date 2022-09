PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben nach einem schwachen Wochenausklang am Montag uneinheitlich geschlossen. Mangels Impulsen fehlte ein klarer Trend. Die Anleger blicken bereits auf die am Mittwoch anstehende US-Leitzinsentscheidung. Experten erwarten eine weitere Zinserhöhung der Fed. Nur das Ausmaß - 0,75 oder sogar einen ganzen Prozentpunkt - sei unklar.

In Polen stieg der Wig 20 um 1,69 Prozent auf 1527,25 Punkte, nachdem er am Freitag 2,5 Prozent eingebüßt hatte. Für den marktbreiten Wig ging es zu Wochenbeginn um 1,46 Prozent auf 50 071,88 Zähler nach oben. Unter den Schwergewichten in Warschau gewannen die Papiere des Ölunternehmens PKN Orlen 2,3 Prozent. Die Titel der PKO Bank verteuerten sich um 2,8 Prozent.