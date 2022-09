Internationale Studenten schließen Teilnahme am Global AI Summit ab, um globale Skills anzuziehen

Riyadh, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Eine Gruppe von KI-Diplomstudenten

mehrerer renommierter internationaler Universitäten beendete ihre Teilnahme an

der zweiten Ausgabe des Global Summit on Artificial Intelligence, der gestern in

Riad zu Ende ging, und besuchte den Masmak-Palast im Zentrum von Riad, um sich

über die Geschichte der Hauptstadt zu informieren.



Die Studenten vertraten sechs Länder, zu denen auch mehrere saudische

Stipendiaten desselben Fachgebiets gehörten. Ihre Teilnahme erfolgte im Rahmen

der von "SDAIA" ins Leben gerufenen Initiative zum Wissensaustausch, an der 19

Studentinnen und Studenten verschiedener Nationalitäten teilnahmen, u. a. aus

den USA, dem Vereinigten Königreich, Indien, Jordanien, Algerien, Südkorea und

Nigeria, die an renommierten internationalen Universitäten und Instituten

studieren, u. a. an der Universität Sorbonne in Paris, der Universität Oxford,

dem University College London, der Durham University, der Nottingham University,

der Sussex University im Vereinigten Königreich, dem Massachusetts Institute of

Technology in den USA und dem King's College London.