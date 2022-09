Im Sinne der Familie, Kommentar zum Börsengang von Porsche von Carsten Steevens

Frankfurt (ots) - Zu groß, um zu scheitern, waren in den Finanz- und

Schuldenkrisen vergangener Jahre Banken und Staaten in Europa. Zu groß und zu

wichtig, um zurückzuziehen, erscheint trotz des Kriegs in der Ukraine, hoher

Inflation, Energiekrise und Rezessionsängsten der nun am 29. September geplante

Börsengang von Porsche.



Ein erfolgreiches IPO des Sportwagenbauers, das mit einem Volumen von bis zu 9,4

Mrd. Euro das größte in Europa seit mehr als einer Dekade würde, wäre ein

Signal, dass solche Projekte auch unter schwierigen Rahmenbedingungen möglich

sind. Die Reaktion an den Ak­tien­märkten nach Be­kannt­gabe der Preisspanne für

die zu platzierenden stimmrechtlosen Porsche-Vorzugsaktien hat eher

Erleichterung erkennen lassen, dass die Börsenpläne durchgezogen werden sollen,

als Enttäuschung über die Bewertung der Volkswagen-Tochter von insgesamt 70 bis

75 Mrd. Euro.