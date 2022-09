Huawei Cloud stellt Plan "Go Cloud, Go Global" zur Förderung des Innovations-Ökosystems vor

Bangkok (ots/PRNewswire) - Die HUAWEI CONNECT 2022 wurde heute in Bangkok

eröffnet. Ken Hu, Rotating Chairman von Huawei, hielt eine Grundsatzrede mit dem

Titel Unleash Digital . Zhang Ping?an, CEO von Huawei Cloud, kündigte Pläne zur

Einführung neuer Regionen in Indonesien und Irland an, stellte den Ökosystemplan

"Go Cloud, Go Global" vor und bekräftigte das Engagement für Everything as a

Service. Jacqueline Shi, Präsidentin des Global Marketing and Sales Service von

Huawei Cloud, sagte, dass Huawei Cloud weltweit mehr als 15 Innovationen auf den

Markt bringen würde, die Cloud Native, KI-Entwicklung, Data Governance, digitale

Inhalte, Softwareentwicklung und MacroVerse aPaaS umfassen.



Ken Hu zufolge sollten Unternehmen die Cloud nutzen, um eine sprunghafte

Entwicklung voranzutreiben, denn die Zukunft gehöre der digitalen, intelligenten

Technologie. Huawei Cloud hat mehr als 240 Services und mehr als 50.000 APIs

integriert, um die neuesten KI-, Anwendungsentwicklungs- und

Big-Data-Technologien und Entwicklungstools in die Cloud zu bringen. Die

Innovationen und das Fachwissen von Huawei Cloud werden mehr Unternehmen dabei

helfen, schneller und besser in die Cloud zu wechseln.