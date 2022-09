Paris (ots/PRNewswire) - Wie in unserer vorangegangenen Pressemitteilung vom 12.

September angekündigt, " fügt Artmarket.com Ethereum und Bitcoin zu seinen

multiwährungsfähigen Artprice-Datenbanken hinzu, um den Anforderungen seiner

Kunden gerecht zu werden und sich für die Zukunft im Web 3.0 zu rüsten "



https://www.prnewswire.com/ae/news-releases/artmarket-com-adds-ethereum-and-bitc

oin-to-its-multi-currency-artprice-databases-to-meet-the-needs-of-its-customers-

and-prepare-for-the-future-in-web-3-0-867034679.html





Ethereum 2.0, The Merge. Artprice by ArtMarket.com

Im Kontext einer schweren globalen Energiekrise (die wahrscheinlich gerade erst beginnt) hat Artmarket.com den Übergang zu einer gänzlich kohlenstofffreien Blockchain genau verfolgt. Das ist mit Ethereum 2.0 nach "The Merge" nun Realität. So wird "The Merge" - ein Umstieg von "Proof-of-Work" (PoW) auf "Proof-of-Stake" (PoS) - gemäß Gründer Vitalik Buterin nach 7 Jahren Entwicklung und erfolgreichen Beta-Tests den Stromverbrauch um mehr als 99,95% senken, (Quelle: https://ethereum.foundation/ ).

Noch vor der Durchführung der Umstellung gelang es Ethereum (ETH), das Interesse des Web 2-Giganten, Google , zu wecken, dessen Web 3-Team, motiviert durch die Initiative von Ethereum, sich beeilte, ein Doodle mit einem Countdown zum "The Merge" zu posten. Dieser Schritt von Google stellt einen grandiosen Sieg für die Kryptowährung und einen regelrechten "Ritterschlag" für Ethereum 2.0 dar.

In einem globalen Kontext, wo Bedenken über das, was man "den Energiekrieg" nennen kann und über die globale Erwärmung enorm übersteigerte Werte erreichen, sind diese Neuigkeiten absolut lebenswichtig. Als Ergebnis dieser Initiative hat die Zentralbank von Norwegen - einem Land, wo ökologische Belange oberste Priorität haben - angekündigt, seine MNBC (die digitale Währung der Zentralbank) auf Ethereum zu stützen. Unterdessen sieht die Bank of America Ethereum nun als solide Investition und bezieht sich darauf als den "grünen Riesen".

Der Kunstmarkt kann von "The Merge" nur profitieren. Die französische Zeitung Le Parisien zitiert Joe Lubin, den Co-Gründer von Ethereum: "[...] Viele digitale Künstler und Kunstsammler haben bei der Anschaffung digitaler Werke gezögert, die mit der Verbrennung so vieler fossiler Brennstoffe verbunden waren... Mit diesem Übergang rücken diese Bedenken in den Hintergrund und interessante Projekte werden direkt mit der Produktion der allerersten Chain Blocks nach "The Merge" starten. Das wird eine ungeheure Menge an kreativer Energie freisetzen."

Lubin fügt hinzu: " Es wird die russischen Gas- oder Erdölpreise nicht direkt