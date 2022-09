Wirtschaft Reeder sehen genügend Schiffsraum für LNG-Transport

Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Der befürchtete Mangel an Schiffen zur Umsetzung der LNG-Strategie des Bundeswirtschaftsministeriums ist nach Angaben des Verbands Deutscher Reeder nicht eingetreten. "Der Verband Deutscher Reeder sieht derzeit keine Engpässe bei LNG-Tankern auf den Weltmärkten", sagte eine Sprecherin der "Bild" (Dienstagausgabe).



Es sei "hinreichend Schiffsraum vorhanden" um die weltweite Nachfrage nach Transporten von Flüssigerdgas über See zu decken. Und weiter: "Zudem schreitet der Ausbau der weltweiten Flotten von LNG-Tankern voran. Im Juli standen 255 neue LNG-Tanker in den Orderbüchern, die in den nächsten Jahren geliefert werden sollen."