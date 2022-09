LANDSHUT/STRAUBING (dpa-AFX) - 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Kühnert-Aussagen

Es muss in der politischen Kommunikation nicht immer nur, nun ja, bierernst zugehen. Aber was sich SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert im Interview mit der am Montag erschienenen "Rheinischen Post" geleistet hat, geht zu weit. Bezogen auf Ministerpräsident Markus Söder sagte er der Düsseldorfer Zeitung: "Deutschland hat jetzt keine Zeit für die Launen eines CSU-Mannes, der beim Oktoberfest zu tief ins Glas geschaut hat." Das war kein Versehen. Es ist in Deutschland üblich, dass die Antworten in Zeitungsinterviews - zumal mit hochrangigen Politikern wie Kühnert - den Betroffenen vor der Veröffentlichung gezeigt und von diesen auch noch verändert werden können. Kühnert hat Söder also mit voller Absicht unterstellt, politische Ansichten unter dem Einfluss von zu viel Alkohol zu äußern. Derartige rhetorische Entgleisungen tragen nicht dazu bei, das ohnehin schlechte Image unserer demokratischen Parteien zu verbessern. Dabei wäre es gerade jetzt so wichtig, dass die Menschen in die Kraft unseres politischen Systems vertrauen können./yyzz/DP/zb