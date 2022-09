BANGKOK, 20. September 2022 /PRNewswire/ -- Am 19. September startete die HUAWEI CONNECT 2022 in Bangkok, Thailand. Auf der Veranstaltung hielt Ken Hu, rotierender und amtierender Vorsitzender von Huawei, eine Grundsatzrede mit dem Titel „Unleash Digital", in der er darüber sprach, wie das Unternehmen anderen Unternehmen dabei hilft, die Cloud optimal zu nutzen, um die Entwicklung voranzutreiben.

In seiner Rede sprach Ken Hu darüber, wie das erste angeschlossene Krankenhaus der Medizinischen Fakultät der Jiaotong-Universität Xi'an KI einsetzt, um die pharmazeutische Forschung und Entwicklung sowie die Entwicklung neuer Medikamente voranzutreiben.