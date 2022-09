Virtuosi VR Education Platform wird Teil der Ausbildung in der Sterilherstellung bei Boehringer Ingelheim

ATLANTA, 20. September 2022 /PRNewswire/ -- Quality Executive Partners Inc. (QxP) freut sich, den Einsatz von Virtuosi bei Boehringer Ingelheim bekannt zu geben. Boehringer Ingelheim hat Virtuosi , die technologisch fortschrittliche und einzigartige Bildungsplattform, an drei aseptischen Standorten in seinem Netzwerk eingesetzt. Virtuosi konzentriert die Lernerfahrung auf die Ebene des „Warum". Es nutzt die Möglichkeiten der virtuellen Realität (VR), um das Langzeitgedächtnis der Lernenden zu fördern.

Bediener, Labortechniker und Qualitätssicherungsmitarbeiter haben jetzt unbegrenzten Zugriff auf die umfassendste und innovativste Schulungslösung der Branche, und das in mehreren Sprachen.

Virtuosi, entwickelt von QxP, schafft eine unvergleichliche Synergie durch die Verbindung von VR-Interaktivität und technischen Lernmodulen. Die Stärkung der grundlegenden wissenschaftlichen Konzepte unterstützt die Lernenden bei der Erkundung der praktischen, aber risikofreien VR-Immersionserfahrungen.

„QxP ist stolz auf die Partnerschaft mit Boehringer Ingelheim, einem führenden forschungsorientierten biopharmazeutischen Unternehmen. Virtuosi unterstützt Boehringer Ingelheim dabei, die Fähigkeiten und das Wissen, die für die Sterilherstellung erforderlich sind, durch technologische Innovationen weiter zu verbessern", sagte Crystal Mersh, CEO von QxP.

Virtuosi ist eine Cloud-basierte Lernplattform mit 56 Kursen und 26 VR-Erlebnissen in über 100 Stunden Lerninhalten, die maßgeschneiderte Mitarbeiterschulungen ermöglichen, die den Aufbau von Fähigkeiten und die Rentabilität von Investitionen für die Einarbeitung von Mitarbeitern beschleunigen und die betriebliche Effizienz steigern. Alle Module können im Selbststudium absolviert werden und sind für Berichte und Auswertungen vollständig in das LMS integriert. Die Lernenden erhalten Echtzeit-Coaching durch reaktionsfähige formative Bewertung, Coaching und haptisches Feedback.

Informationen zu Virtuosi

Virtuosi powered by QxP ist die weltweit erste und einzige umfassende mehrsprachige immersive Schulungsplattform für Bediener in der pharmazeutischen Produktion in den Bereichen aseptische Verarbeitung, Mikrobiologie sowie Zell- und Gentherapieverarbeitung. Die Plattform kombiniert ausführliche Lehrvideos mit hochgradig immersiven Virtual-Reality-Erfahrungen, durch die die Mitarbeiter die erlernten Techniken anwenden und üben können. Übung macht den Meister. Virtuosi ist auf Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Schwedisch erhältlich. https://www.virtuosivr.com/

Informationen zu Quality Executive Partners, Inc.

Quality Executive Partners, Inc. (QxP) ist ein globales Managementberatungs- und Bildungstechnologieunternehmen, das der pharmazeutischen Industrie innovative Lösungen und revolutionäre technische Bildungsprogramme, einschließlich Virtuosi, anbietet. Das erfahrene Expertenteam von QxP berät Pharma- und Biowissenschaftsunternehmen in aller Welt. Unsere Erfahrung bei der Lösung operativer und technischer Herstellungs- und Qualitätsprobleme ermöglicht einen pragmatischen und strategischen, risikopriorisierten Ansatz zur Erreichung der Geschäftsziele unserer Kunden in Bezug auf die Einreichung von Anträgen, Produkt- und Standortzulassungen, die kommerzielle Herstellung und die Bereitschaft der Mitarbeiter. https://www.qualityexecutivepartners.com/

