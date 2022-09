BERLIN (dpa-AFX) - Deutschlands Abfallbranche hat zu wenig Fahrer für die Müllabfuhr. "Der Fahrermangel ist ein Problem, was unseren Betrieben immer stärker zusetzt", sagte der Präsident des Entsorgungsverbandes BDE, Peter Kurth, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Es gibt erste Fälle, dass Entsorgungstouren mangels Fahrern nicht gemacht werden können." Diese Einzelfälle drohten sich in Zukunft zu häufen, warnte er.

In der gesamten Logistikbranche, zu der Kurth den Abfallsektor zählt, gingen in Deutschland jedes Jahr 30 000 Berufskraftfahrer in Rente, es gebe aber nur halb so viele Berufsanfänger. Schon jetzt fehlten 60 000 bis 80 000 Berufskraftfahrer im Land. Die Politik müsse dringend gegensteuern. In einem Brief bat Kurth Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) unlängst um Unterstützung.