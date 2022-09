So habe beispielsweise Europa beschlossen, seine Energieunabhängigkeit sicherzustellen, indem man die Abhängigkeit von russischen, fossilen Brennstoffen bis 2027 beenden will. Angesichts der explodierende Energiepreise sei ein Ausbauziel auf 320 GW an Solarenergie bis 2025 aufgerufen worden, so die Analysten.

Man habe bereits beobachtet, hieß es in dem Bericht weiter, dass mindestens 24 Länder 1 GW an neuer, jährlicher Kapazität erreicht hätten und gehe davon aus, dass die weltweite Solarenergiekapazität 2022 zu ersten Mal 200 GW übersteigen werde. Den Statistiken von Metals Focus zufolge wird dabei die Menge an Silber, die in der Solarzellenproduktion verbraucht wird, dieses Jahr 126 Mio. Unzen übersteigen (3.900 Tonnen). Das würde ein Plus von 15% im Vergleich zum Vorjahr darstellen und fast einem Viertel der gesamten für 2022 prognostizierten Industrienachfrage nach Silber entsprechen.

Insgesamt geht man bei Metals Focus davon aus, dass der stetig wachsende Markt der Photovoltaik zusammen mit einem weiteren Ausbau der 5G Infrastruktur und der Elektrifizierung des Automobilsektors den Silberbedarf im Elektroniksektor stützen werden.

Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien einiger der erwähnten Unternehmen halten oder halten können und somit ein Interessenskonflikt besteht oder bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen dem erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, direkt oder indirekt, bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.