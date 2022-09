20. September 2022. Griffin Mining Limited („Griffin“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/griffin-mining- ... ) meldet mit Bezug auf die Pressemitteilung des chinesischen Politbüros vom 30. August 2022, Beginn der Plenartagung des Zentralkomitees der kommunistischen Partei am 9. Oktober 2022 gefolgt vom 20 Parteikongress der kommunistischen Partei Chinas, dass das Ministerium für öffentliche Sicherheit mit der Umsetzung strenger Sicherheitsmaßnahmen begonnen hat, um die Sicherheit dieser Sitzungen zu gewährleisten, einschließlich Beschränkungen für die Herstellung und Lieferung von Sprengstoffen in den vier großen Gemeinden im Umkreis von Peking, nämlich Zhangjiakou, Cheng De, Tian Jin und Boa Ding.

Da sich das Bergwerk Caijiaying in der Gemeinde Zhangjiakou befindet, können keine Sprengstoffe mehr erworben oder an das Bergwerk Caijiaying geliefert werden. Der derzeitige Sprengstoffvorrat ist erschöpft, der Abbau und die Förderung sind zurückgegangen und die Aufbereitung und das Mahlen werden voraussichtlich am Donnerstag, den 22. September 2022, eingestellt. Es wird erwartet, dass der Betrieb in der Mine Caijiaying am Dienstag, dem 1. November, wieder voll aufgenommen wird.

Normalerweise findet im Oktober eines jeden Jahres ein Plenum der kommunistischen Partei Chinas statt, und daher plant und budgetiert das Unternehmen eine normale Unterbrechung der Produktion im Oktober. Dieser längere Zeitraum, in dem kein Sprengstoff zur Verfügung steht, wird jedoch unweigerlich erhebliche Auswirkungen auf die Ergebnisse der Monate September und Oktober haben. Dennoch hat die Mine Caijiaying im vergangenen Quartal die Produktion in beschleunigtem Tempo auf ein in der Geschichte der Mine Caijiaying noch nie dagewesenes Rekordniveau gesteigert, was ein längeres Risiko für die Produktion aufgrund des Kongresses ausgleichen könnte.

Es wurden zusätzliche Maßnahmen in der Minenplanung und bei den Ressourcen ergriffen, um sicherzustellen, dass die Rekordproduktion nach Beendigung der Unterbrechung schnell wieder anläuft und die monatlichen Produktionsraten nach Wiederaufnahme der Produktion auf Jahresbasis bei etwa 1,5 Millionen Tonnen liegen.

Chairman Mladen Ninkov kommentierte: „Es ist eine bedauerliche Folge der Bedeutung des diesjährigen Kongresses der kommunistischen Partei, dass das Ministerium für öffentliche Sicherheit in Peking derart strenge Sicherheitsmaßnahmen angeordnet hat. Dennoch werden die außerordentlichen Anstrengungen aller Beteiligten, die vor Kurzem einen Durchsatz von 1,5 Millionen Tonnen auf Jahresbasis allein in der Zone III erreicht haben, sicherstellen, dass die Auswirkungen auf die Produktion und die Finanzen von Griffin so gering wie möglich sein werden.“