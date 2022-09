Extantia startet 300-Millionen-Euro-Plattform zur Beschleunigung von Klimatechnologien

Nach zwei Jahren im Hintergrund kündigt Extantia zwei Investmentfonds sowie eine Wissensdrehscheibe für Investoren, Wissenschaftler und Branchenexperten an

BERLIN, 20. September 2022 /PRNewswire/ -- Extantia Capital hat eine 300-Millionen-Euro Investment-Plattform angekündigt, um in Climate-Tech-Innovationen zu investieren. Die Plattform umfasst Extantia Flagship, einen Venture Capital-Fonds mit 150 Mio. EUR Volumen, der sich der Unterstützung von skalierbaren Technologieunternehmen im Bereich Dekarbonisierung (d.h. der Vermeidung oder Entfernung von Treibhausgasen) widmet. Weiterhin kommt mit Extantia Allstars ein Dachfonds im Volumen von ebenfalls 150 Mio. EUR hinzu, der in andere Wagniskapital fonds für Klimatechnologie auf der ganzen Welt investiert, und Extantia Ignite, ein Nachhaltigkeitszentrum, das Wissen und Kompetenz in Klimainnovationen und ESG-Praktiken fördert.