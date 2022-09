Die Lieferkettenproblematik führt bei der deutschen Autoindustrie zu mangelnden Chips und fehlenden Kabelbäumen. Die Folge sind Kunden, die mehrere Monate oder sogar Jahre auf einen Neuwagen warten müssen. Gleichzeitig streichen die Automobilkonzerne Rabatte bzw. passen die Preise nach oben an. Potenzielle Autokäufer nehmen die Aufschläge bisher ohne großes Murren an. Es stellt sich die Frage, wie lange Interessenten angesichts steigender Zinsen, hoher Inflation und einer in Europa äußerst unsicheren Energieversorgung noch bereit sind, immer weitere Preiserhöhungen zu akzeptieren. Parallel dazu schreitet die Reindustrialisierung in der westlichen Welt weiter voran. China wendet sich dabei weiter von der Globalisierung ab und konzentriert sich zunehmend auf Lösungen im eigenen Land. Dies fördert den Nationalismus in China. Die Stimmung der chinesischen Konsumenten ist so schlecht, dass westliche Markenprodukte wie beispielsweise deutsche Autos, zunehmend boykottiert werden.

