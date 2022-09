XPhyto reicht Patentanmeldung für seine Datenbank neuartiger psychedelischer Wirkstoffe ein

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA und UTTENWEILER, DEUTSCHLAND / ACCESSWIRE / 20. September 2022 / XPhyto Therapeutics Corp. (CSE:XPHY) (OTCQB:XPHYF) (FWB:4XT) („XPhyto“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen für seine beachtliche Sammlung von neuartigen psychedelischen Wirkstoffen eine Patentanmeldung eingereicht hat. Jeder Wirkstoff wurde so konzipiert, dass er spezifische Abwandlungen seiner jeweiligen biopharmazeutischen Eigenschaften beinhaltet.

Die Wirkstoffdatenbank kann für die gezielte (personalisierte) Behandlung von neuropsychiatrischen, neurodegenerativen, neuroinflammatorischen und schmerzhaften Erkrankungen, einschließlich Depressionen, sowie von Tabak-, Opiat- (OUD) und Kokainsucht, Alkoholismus (AUD), der posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) sowie von Schmerzsyndromen, einschließlich Clusterkopfschmerzen und durch Chemotherapie verursachter peripherer Neuropathie, ausgewählt werden. Neuartige Verabreichungsmethoden könnten zum Einsatz kommen, um den therapeutischen Behandlungserfolg weiter zu optimieren. Mit dieser bedeutenden Datenbank psychedelischer Moleküle sichert sich XPhyto eine Plattformtechnologie, bei der Abwandlungen der Moleküle für die diversen, eingangs erwähnten Indikationen eingesetzt werden können. Die potenziellen Anwendungen unterliegen den erforderlichen klinischen und regulatorischen Vermarktungsprozessen.

Für den internationalen Markt für psychedelische Arzneimittel ist im Prognosezeitraum 2022 bis 2029 mit einem enormen Wachstum zu rechnen. In seiner Analyse geht das Marktforschungsunternehmen Data Bridge Market Research davon aus, dass der Markt im Prognosezeitraum 2022 bis 2029 eine jährliche Zuwachsrate (CAGR) von 13,3 % verzeichnen und von 2.386,72 Millionen USD im Jahr 2021 auf 6.401,95 Millionen USD im Jahr 2029 anwachsen wird.

Einschlägige Entwicklungsarbeiten wurden im Rahmen einer laufenden exklusiven Psychedelika-Forschungs- und Entwicklungspartnerschaft mit der Firma Applied Pharmaceutical Innovation („Applied“) durchgeführt. XPhyto verfolgt einen multistrategischen Ansatz in der psychedelischen Medizin, der die Arzneimittelsynthese, die Verabreichung von Medikamenten und die medizintechnische Entwicklung neuartiger psychedelischer Analoga umfasst. Applied ist eine gemeinnützige Einrichtung der University of Alberta, die zur Unterstützung der translationalen Arzneimittelentwicklung für Industrie und Innovatoren gegründet wurde. XPhyto hält sämtliche Rechte am geistigen Eigentum. Das Unternehmen wird zu gegebener Zeit weitere Einzelheiten bekannt geben.