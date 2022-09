Richmond Minerals Inc. meldet den Erwerb weiterer Explorationslizenzen für Lithium und Grafit in Österreich

TORONTO – Richmond Minerals Inc. (TSXV: RMD) („Richmond“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Erwerb (durch Kartenabstecken) von 245 Explorationslizenzen („Freischürfe“) mit einer Gesamtfläche von 114,6 km2 bekannt zu geben. Die Freischürfe decken ein Gebiet im Steirischen Bergbaurevier in Österreich ab, das als potenzialreich für die Auffindung von Lithiumvorkommen angesehen wird. Die Freischürfe sind in drei separate Konzessionsgebiete unterteilt (zusammen als „Lithiumgruppe“ von Konzessionsgebieten bezeichnet): das Projekt Wildbachgraben bestehend aus 32 Freischürfen mit einer Fläche von 14,9 km2, das Projekt Klementkogel bestehend aus 22 Freischürfen mit einer Fläche von 10,5 km2 und Projekt das Bretstein bestehend aus 191 Freischürfen mit einer Fläche von 89,2 km2.

Darüber hinaus wurden in Niederösterreich 219 Freischürfe mit einer Fläche von 107,1 km2 erworben. Diese Freischürfe befinden sich innerhalb der Variegated Series des Moldanubikums (Moldanubian Zone) und weisen Potenzial für Grafit auf; dort wurde Aufzeichnungen zufolge in der Vergangenheit Grafit gefördert. Die Freischürfe sind in acht separate Konzessionsgebiete (zusammen als „Grafitgruppe“ bezeichnet) in der Nähe der Ortschaften/Dörfer Fürholz, Hengstberg, Mühldorf, Wurschenaigen, St. Marein, Ranzels, Zettlitz und Rabesreith unterteilt.

Nach dem Erwerb dieser Freischürfe verfügt Richmond nun über eines der größten Explorationskonzessionsgebiete für Au, Ag, Co, Cu, Li, Ni, Pb, Sb, Zn, W und Grafit in Österreich.

Erwerb und Beschreibung der Lizenzen

Lithiumgruppe

Bretstein ist das aussichtsreichste der drei Li-Konzessionsgebiete, nachdem dort Spodumen-Pegmatit-Vorkommen an der Oberfläche kartiert wurden. Mali (2004) beschreibt bei Bretstein Spodumen-Pegmatit-Ausbisse mit Li2O-Gehalten von bis zu 2,93 % und Spodumenkristallgrößen von bis zu 10 cm. Zusätzliche Stichproben wurden von mehreren Pegmatitausbissen auf dem Konzessionsgebiet Bretstein entnommen; die Li2O-Gehalte werden gemeldet, sobald sie vorliegen. Im nächsten Schritt der Exploration ist im Herbst 2022 eine Kartierungs- und Probenahmekampagne geplant.