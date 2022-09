Mit Wohneigentum sind Ratenkredite ein Drittel günstiger als ohne (FOTO)

München (ots) -



- Immobiliensanierung: Finanzierungssummen steigen auf Rekordniveau

- Immobilienbesitzer*innen leihen für Modernisierungen 50 Prozent mehr Geld als

vor fünf Jahren

- Zinskosten steigen: Modernisierungskredite im Jahresverlauf 44 Prozent teurer



Wer eine Immobilie besitzt, zahlt deutlich weniger Zinsen für einen Ratenkredit.

Das zeigt eine Auswertung der durchschnittlich über CHECK24 abgeschlossenen

jährlichen Effektivzinsen. Immobilienbesitzer*innen zahlten mit 3,23 Prozent im

Schnitt ein Drittel weniger Zinsen als andere Kreditnehmer*innen ohne

Wohneigentum (4,62 Prozent).1)





Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Immobilienbesitzer*innen sind gern gesehene Kreditkunden", sagt Dr. StefanEckhardt, Geschäftsführer Kredite bei CHECK24. " Wohneigentum erhöht die Bonitätbei der Kreditvergabe. Für die Bank dient die Immobilie als zusätzlicheSicherheit. Bei speziellen Modernisierungskrediten erhalten Kreditnehmer*innenbesonders gute Konditionen und Banken gewähren hohe Finanzierungssummen."Immobiliensanierung: Finanzierungssummen steigen auf RekordniveauImmobilienbesitzer*innen gaben 2022 für Modernisierungen ihrer Immobiliendeutlich mehr Geld aus als in den vergangenen Jahren. 2017 schlossenCHECK24-Kund*innen Ratenkredite mit dem Verwendungszweck "Modernisierung" inHöhe von durchschnittlich 15.186 Euro ab. 2022 waren es 22.515 Euro - 48 Prozentmehr. Im Vorjahresvergleich stiegen die Finanzierungssummen um 13 Prozent.Gründe für den Anstieg sind die stark gestiegenen Immobilienpreise sowie Kostenfür Baustoffe und Handwerkerleistungen und günstige Finanzierungskonditionen fürImmobilienbesitzer*innen.Zinskosten steigen: Modernisierungskredite im Jahresverlauf 44 Prozent teurerWer für die Modernisierung des Eigenheims Geld von der Bank lieh, profitierte inden vergangenen Jahren von niedrigen Zinsen. Dieser Trend kehrt sich um: ImJahresverlauf 2022 stiegen die Zinskosten für einen Modernisierungskredit imSchnitt um 44 Prozent von 2,83 Prozent effektiv im Januar auf 4,07 Prozent imJuli. Für einen Modernisierungskredit in Höhe von 15.000 Euro mit einer Laufzeitvon 60 Monaten zahlen Verbraucher*innen trotzdem nur etwa sechs Euro mehr proMonat und über die Gesamtlaufzeit 484 Euro mehr Zinsen."Die Zinswende der Europäischen Zentralbank läutet das vorläufige Ende derhistorisch niedrigen Kreditzinsen ein" , sagt Dr. Stefan Eckhardt. "Für Bankenwird die Refinanzierung von Ratenkrediten teurer und damit auch fürVerbraucher*innen. Allerdings belaufen sich die Mehrkosten je nach Kreditsummenur auf wenige Euro im Monat, so dass Besitzer*innen eines Eigenheims die