Janngo Capital Startup Fund, Afrikas größter gleichberechtigter Tech-VC-Fonds, erreicht den ersten Abschluss seines neuen Fonds mit 60 Millionen Euro

NEW-YORK (ots/PRNewswire) - Am Vorabend der 77. Sitzung der

UN-Generalversammlung (UNGA) hat der Janngo Capital Startup Fund (JCSF) seinen

ersten Abschluss in Höhe von 34 Millionen Euro (etwa 36 Millionen US-Dollar) an

Kapitalzusagen bekannt gegeben. Der neueste Fonds von Janngo Capital, der 2020

in Davos aufgelegt wurde, wird 50 % seiner Erlöse in Unternehmen investieren,

die von Frauen gegründet oder mitbegründet wurden oder Frauen zugute kommen.

Unterstützt von globalen Finanzinstituten sowie führenden privaten Unternehmen

plant die Fondsmanagementgesellschaft, 60 Millionen Euro (rund 63 Millionen

US-Dollar) in Start-ups zu investieren, die Technologie nutzen, um die

Entwicklung zu überspringen und SDGs in Afrika zu erreichen.



100 % Technologie, 100 % Afrika, 100 % gleich