Die heute veröffentlichen, extrem hohen Erzeugerpreise (+45,8% zum Vorjahresmonat und +7,9% zum Vormonat) zeigen das ganz Ausmaß der Energiekrise in Deutschland und sind zugleich ein Hinweis darauf, dass die Inflation bald zweistellig sein wird hierzulande! Denn die Erzeugerpreise sind die Pipeline-Inflation, also das, was von den Firmen frühre oder später an die Verbraucher weiter gegeben wird (werden muß). Haupttreiber der Teuerung sind die extrem hohen Energiepreise - die Energiekrise ist inzwischen eine Existenz-gefährdende Krise für viele Firmen in Deutschland. Morgen dürfte die Fed die Zinsen um (mindestens) 0,75% anheben - das bringt die EZB weiter unter Druck, ebenfalls mit großen Zins-Schritten gegen die Inflation anzukämpfen..

Hinweise aus Video:

1. EZB weit weg vom Kernauftrag? Jetzt kümmert man sich um Klimasünder

2. Erzeugerpreise August +45,8 Prozent – Rekordanstieg!

