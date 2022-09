Welche Möglichkeiten ein Investment in physisches Gold bietet, was es bei einem langfristigen Goldinvestment zu beachten gilt und wie man eine solche Geldanlage am besten gestaltet, erläutert Edelmetallexperte Ronny Wagner im Gespräch.

Bekanntlich flüchten viele Anleger ins Gold, wenn die Zeiten besonders unruhig werden. Wie würden Sie als Experte die aktuelle Situation beschreiben?Es scheint so zu sein, dass die Marktteilnehmer sehr viel Vertrauen in die Geldpolitik haben und die Erwartung, dass die Notenbanken die Situation irgendwie retten können. Es scheint auch so zu sein, dass die Zentralbanker durch Zinserhöhungen den Kampf gegen die Inflation aufgenommen haben. Ob diese Entwicklung nachhaltig ist bezweifle ich. Letztlich wird die Inflation das Tauziehen gewinnen, weil die Notenbanken so allergisch gegen Deflation sind. Daher werden Notenbanken alles unternehmen, um sie zu erzeugen. Historisch gesehen konnte sich Gold bei Inflationen und Deflationen gut behaupten, weil es ein echtes Wertaufbewahrungsmittel ist. Daher bin ich bezüglich der weiteren Goldpreisentwicklungen sehr optimistisch. Rücksetzer und Seitwärtsbewegungen sind dabei völlig natürlich und geben keinen Grund zur Besorgnis.

Nach kurzem Höhenflug stagniert der Goldpreis aktuell. Ist es sinnvoll, jetzt in Gold zu investieren?

Anleger sollten sich beim Goldkauf nicht vom Preis beeinflussen lassen. Damit unterscheidet sich das Goldengagement von allen anderen Anlageformen. Denn Gold ist kein Investment. Es ist kein Rohstoff, denn es hat kaum industrielle Anwendungen. Gold spielt seit jeher die Rolle des Geldes. Und das seit vielen Jahrtausenden. Es ist eine altbewährte Methode, um sich gegen den Abwertungswettlauf der heutigen ungedeckten Papiergeldwährungen zu schützen. Gold ist dabei eine einfache Lösung. Im hochkomplexen Finanzsystem besteht heute ein hohes Maß an Dichte von Risiken. Das bedeutet: Wenn irgendwo im System ein Problem auftaucht, wird diese Störung sich sehr schnell im System ausbreiten. Dieser Effekt wird als Contagion (Ansteckung) oder Dominoeffekt bezeichnet. Dagegen ist Gold ein sehr probates Mittel. Ist es sinnvoll, jetzt in Gold zu investieren. Ein schottisches Sprichwort zum Aufbau finanzieller Sicherheit besagt: „Nimm das, was du kriegen kannst, und behalte, was du hast - so wird man reich.“ Es beschreibt ganz gut die von mir präferierte langfristige Vorgehensweise für Goldinvestoren.



Im Interview mit Ronny Wagner. Edelmetallexperte und Geschäftsführer der Noble Metal Factory.

Was passiert beim Goldpreis, wenn die Inflation von aktuell 7,5% (laut Bundesbank) auf >10%, >15% steigen würde? Wird die Inflation dann zum Goldpreistreiber?

Entscheidend für den Goldpreis ist der Realzins. Also der Nominalzins abzüglich der Inflationsrate. Hohe reale Zinsen sind schlecht für den Goldpreis. Niedrige oder negative Realzinsen dagegen gut. Die Anhebung des Leitzins ist das Mittel der Wahl der Geldpolitiker, um die Inflation zu zügeln. Doch können andererseits die Leitzinsen nicht zu stark angehoben werden, da die Notenbanken dann eine schwere Rezession riskieren. In dem Szenario von hohen Inflationsraten und niedrigen Nominalzinsen befinden wir uns in einem perfekten Umfeld für Goldinvestitionen. Dann wird der Goldpreis neue Höchststände erreichen. Und wie bereits gesagt, erwarte ich keinen signifikanten nachhaltigen Rückgang der Inflationsraten.

Es müssen ja nicht immer Goldbarren sein. Welche Formen der Investition in Gold sollten Neuanleger kennen und verstehen?

Letztlich ist das Angebot sehr groß. Es kommt ganz darauf an, welche Ziele der Anleger verfolgt. Geht es ihm um das Erzielen einer möglichst hohen Rendite, sind sicherlich große Stückelungen wie 100 Grammbarren oder 1 Kilobarren zu wählen. Ist der Fokus jedoch auf den Aufbau eines alternativen Zahlungsmittels gerichtet, sind kleine Münzen oder Barren sehr beliebt. Wichtig zu wissen ist, dass je kleiner die Stückelung umso höher der Preis. Beispielsweise ist der Preisunterschied bei der Krügerrandmünze zwischen einer Unze und einer Zehntelunze knapp 11%. Langfristig sind die höheren Kosten bei einer kleineren Stückelung von untergeordneter Bedeutung. Betrachtet man hierzu die Preisentwicklung der Krügerrandmünzen zwischen 1999 und heute, so liegt der Renditeunterschied zwischen kleinen und großen Münze bei 0,5 Prozent pro Jahr. Mit einer Unze Krügerrand kommt man in diesem Zeitraum auf eine jährliche Rendite von 8,5 Prozent. Die Zehntelunze bringt es auf stolze 8,0 Prozent pro Jahr. Entscheidend ist sicher vordergründig die Verfügbarkeit der einzelnen Gebinde bei den Goldhändlern.

Abschluss: Welche Prognose haben Sie für das Geschäftsjahr 2023? Ist es überhaupt möglich, in derart unsicheren Zeiten eine Prognose abzugeben?

Die Einordnung und Bewertung von Gold darf man nicht analog zu Aktien, Anleihen oder Immobilien vornehmen. Denn Gold hat eine emotionale Komponente. Sein Preis steigt, wo Misstrauen aufkommt und er fällt oder stagniert, wo Vertrauen herrscht. Die meisten Menschen kaufen Gold, weil sie sich Sorgen um ihre Zukunft machen. Fakt ist, dass dieses System uns in eine Welt geführt hat, die von fremdfinanzierten Finanzstrukturen, kolossaler Verschuldung und gigantischen Zahlungsversprechen durchzogen ist. Und wir wissen durch den Minsky-Effekt, dass solche Systeme mit der Zeit instabil werden und zusammenbrechen. Auf diesem Weg bleiben meist die Bürger auf der Strecke. Denn nicht Staaten gehen pleite, sondern immer deren Bürger. Der schottische Begründer der klassischen Nationalökonomie Adam Smith war der Überzeugung, dass wenn Staatsschulden eine übermäßige Höhe erreicht haben kein einziges Beispiel in der Geschichte vorhanden ist, dass sie ehrlich und voll bezahlt worden wären. Das sind sehr schlechte Aussichten. Eine gewisse Portion Misstrauen gegenüber den hiesigen politischen Akteuren scheint durchaus angebracht. Und eine enorme Vielfalt an Möglichkeiten steht den Bürgern auch nicht zur Verfügung, um sich dagegen zu wappnen. Mit physischen Goldinvestments ist man die Antithese zum bestehenden Finanzsystem und somit unter bestimmten Voraussetzungen sehr gut geschützt, wenn gemachte Zahlungsversprechen nicht eingehalten werden.