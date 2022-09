WIESBADEN (ots) - Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz), August

Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte waren im August 2022 um 45,8 % höher

als im August 2021. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, war dies

der höchste Anstieg gegenüber dem Vorjahresmonat seit Beginn der Erhebung im

Jahr 1949. Im Juli 2022 hatte die Veränderungsrate bei +37,2 % und im Juni bei

+32,7 % gelegen. Im Vormonatsvergleich stiegen die Erzeugerpreise im August 2022

um 7,9 %. Das ist ebenfalls der höchste Anstieg gegenüber dem Vormonat seit

Hauptverantwortlich für den Anstieg der gewerblichen Erzeugerpreise imVorjahresvergleich ist weiterhin die Preisentwicklung bei Energie, bedingt durchden hohen Wägungsanteil des Energiepreisindex am Gesamtindex, kombiniert mitaußergewöhnlich hohen Preisveränderungen. Zudem stiegen, teilweise infolge derPreissteigerungen für Energie, auch die Preise für Vorleistungsgüter (+17,5 %),Investitionsgüter (+7,8 %) sowie Gebrauchs- und Verbrauchsgüter (10,9 % und 16,9%) deutlich an.Energiepreise mehr als verdoppeltDie Energiepreise waren im August 2022 im Durchschnitt 139,0 % höher als imVorjahresmonat. Allein gegenüber Juli 2022 stiegen diese Preise um 20,4 %. Denhöchsten Einfluss auf die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahr bei Energiehatten die Preissteigerungen für elektrischen Strom mit einem Plus von 174,9 %.Strom kostete für Weiterverteiler 278,3 % mehr als ein Jahr zuvor, fürSondervertragskunden 195,6 %. Für gewerbliche Anlagen, die häufig tarifgebundeneVerträge abschließen, waren die Preise 12,9 % höher als ein Jahr zuvor. ImVormonatsvergleich stiegen die Preise für elektrischen Strom über alleAbnehmergruppen betrachtet im August um 26,4 %.Erdgas in der Verteilung kostete mehr als dreimal so viel wie im August2021(+209,4 %). Kraftwerke zahlten für Erdgas 269,1 % mehr als ein Jahr zuvor.Für Industrieabnehmer war Erdgas 264,9 % teurer und für Wiederverkäufer 236,8 %.Für die Abnehmer kleinerer Mengen erhöhten sich die Preise etwas weniger stark(Handel und Gewerbe +90,9 %, Haushalte +83,8 %). Gegenüber dem Vormonat Juli2022 wurde Erdgas über alle Abnehmergruppen hinweg 24,6 % teurer.Mineralölerzeugnisse waren 37,0 % teurer als im August 2021, gegenüber Juli 2022sanken die Preise hingegen um 3,2 %. Leichtes Heizöl war mehr als doppelt soteuer wie ein Jahr zuvor (+104,0 %), Kraftstoffe kosteten 27,3 % mehr.Ohne Berücksichtigung von Energie waren die Erzeugerpreise 14,0 % höher als imAugust 2021 (+0,4 % gegenüber Juli 2022).