Öffentliches Finanzvermögen 2021 um 6,1 % auf 1,1 Billionen Euro gestiegen / Anstieg des Finanzvermögens vor allem bei Bund und Ländern

WIESBADEN (ots) - Der Öffentliche Gesamthaushalt (Bund, Länder, Gemeinden und

Gemeindeverbände sowie Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte)

wies gegenüber dem nicht-öffentlichen Bereich zum Jahresende 2021 ein

Finanzvermögen von 1 100,3 Milliarden Euro auf. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) mitteilt, erhöhte sich das Finanzvermögen damit gegenüber den

revidierten Ergebnissen zum Jahresende 2020 um 6,1 % oder 63,2 Milliarden Euro

auf einen neuen Höchstwert. Im Jahr 2020 war das Finanzvermögen aufgrund neu

aufgenommener Kredite für Corona-Hilfen erstmals auf über 1,0 Billionen Euro

gestiegen. Zum nicht-öffentlichen Bereich gehören Kreditinstitute und der

sonstige inländische und ausländische Bereich, zum Beispiel private Unternehmen

im In- und Ausland.



Vermögen des Bundes steigt um 32,5 Milliarden Euro





Das Finanzvermögen des Bundes erhöhte sich 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 8,2% beziehungsweise 32,5 Milliarden Euro auf 428,7 Milliarden Euro. Ursache fürdiese Entwicklung war der Aufbau eines Bestandes an liquiden Mitteln, um dieHandlungsfähigkeit des Bundes bei der Umsetzung von Hilfspaketen und -programmenzur Bewältigung wirtschaftlicher Folgen der Corona-Pandemie zu gewährleisten.Der Aufbau erfolgte wie im Vorjahr größtenteils durch eine vermehrteKreditaufnahme. Dies schlägt sich teilweise in einem erhöhten Schuldenstandnieder (siehe Pressemitteilung Nr. 317 vom 28. Juli 2022 zum Schuldenstand desÖffentlichen Gesamthaushalts).Länder mit Vermögensaufbau um 22,6 Milliarden EuroDas Finanzvermögen der Länder verzeichnete in 2021 gegenüber dem Vorjahr einenAnstieg um 22,6 Milliarden Euro (+8,3 %) auf 294,3 Milliarden Euro. DieEntwicklung verlief dabei in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich. Denhöchsten prozentualen Anstieg verzeichnete Niedersachen mit +38,7 %, gefolgt vonSchleswig-Holstein (+32,1 %) und Sachsen-Anhalt (+27,3 %). Die Entwicklung inNiedersachsen ist insbesondere auf den starken Kursgewinn der Volkswagen-Aktiezurückzuführen, wodurch sich der Wert der Beteiligungen des Landes Niedersachsendeutlich erhöhte. Prozentuale Rückgänge des Finanzvermögens gab es in Bremen(-31,0 %), Brandenburg (-10,2 %) und dem Saarland (-9,5 %). Die Entwicklung inBremen ist hauptsächlich in einer Verringerung der zu hinterlegendenBarsicherheiten für Derivat-Geschäfte begründet.Finanzvermögen der Gemeinden steigt um 8,4 Milliarden EuroDie Gemeinden und Gemeindeverbände verzeichneten zum Jahresende 2021 einenAnstieg des Finanzvermögens um 3,9 % beziehungsweise 8,4 Milliarden Eurogegenüber dem Vorjahr auf 223,5 Milliarden Euro. Die Kommunen im Saarland wiesenmit 11,2 % den größten prozentualen Anstieg auf, gefolgt von den Kommunen inHessen mit 7,3 % und in Brandenburg mit 5,8 %. Die höchsten absoluten Zuwächsegab es in Nordrhein-Westfalen (+2,3 Milliarden Euro), Bayern (+2,1 MilliardenEuro) und Hessen (+1,2 Milliarden Euro). Ein Rückgang des Finanzvermögens warlediglich in Niedersachsen (-1,4 %) zu verzeichnen.Sozialversicherung mit leichtem Abbau des Finanzvermögens um 0,1 %Die Sozialversicherung wies zum Ende des Jahres 2021 ein Finanzvermögen beimnicht-öffentlichen Bereich von 153,8 Milliarden Euro auf. Dies entsprach imVergleich zum Vorjahr einem Rückgang von 217 Millionen Euro beziehungsweise 0,1%.Methodische Hinweise:Zum Finanzvermögen des Öffentlichen Gesamthaushalts beim nicht-öffentlichenBereich zählen die Vermögenspositionen Bargeld und Einlagen, Wertpapiere vomnicht-öffentlichen Bereich, Ausleihungen (vergebene Kredite) an dennicht-öffentlichen Bereich, Anteilsrechte an Einheiten außerhalb des SektorsStaat sowie die Sonstigen Forderungen gegenüber dem nicht-öffentlichen Bereich.Weitere methodische Hinweise bieten die Fachserie 14 Reihe 5.1 "Finanzvermögendes Öffentlichen Gesamthaushalts" sowie der Qualitätsbericht zur Statistik.Weitere Informationen:Detaillierte Ergebnisse bieten neben der Fachserie 14 Reihe 5.1 "Finanzvermögendes Öffentlichen Gesamthaushalts" auch die Tabellen 71411 in der DatenbankGENESIS-Online. Weitere Ergebnisse zur Entwicklung in den Ländern bietet dieTabelle "Finanzvermögen des Öffentlichen Gesamthaushalts beim nicht-öffentlichenBereich" auf der Themenseite "Schulden, Finanzvermögen" im Internetangebot desStatistischen Bundesamtes.