Sam Mantle wurde zum CEO der Lingaro Group ernannt, zu der Lingaro, eBusiness Institute und ORBA gehören

Warschau, Polen (ots/PRNewswire) - Die Lingaro Group ist ein globales

Technologieunternehmen mit branchenführenden Kompetenzen in den Bereichen Daten,

Analytik, digitale Transformation, E-Commerce und digitales Marketing. Lingaro

wurde kürzlich von Gartner im Rahmen des Gartner Peer Insights Voice of the

Customer Report 2022 als Strong Performer in der Kategorie Daten- und

Analysedienstleister ausgezeichnet.



Mantle begann seine Karriere als CEO der Lingaro Group am 12. September 2022 und

bringt mehr als 25 Jahre praktische Erfahrung im Technologiesektor mit, in denen

er sowohl als Verbraucher als auch als Anbieter komplexer IT-Dienstleistungen

große Programme vorantrieb, Partnerschaften aufbaute und große Teams und

Geschäftseinheiten leitete. Mantle sagte: "Lingaro hat eine starke Marke,

Fähigkeiten, ein Team und ein Ziel. Es ist ein großes Privileg, einem solchen

Team anzugehören. Lingaro liefert innovative und preisgekrönte Lösungen für

große globale Unternehmen. Es gibt heute eine wunderbare Grundlage und einen

wunderbaren Geist, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit meinen neuen

Kollegen, um in den kommenden Monaten und Jahren das volle Potenzial für alle

Kunden und Mitarbeiter von Lingaro auszuschöpfen."