TCL unterstreicht sein ökologisches Engagement mit der Einführung von #TCLGreen

Shenzhen, China, 20. September 2022

TCL, ein weltweit führendes Unternehmen für intelligente

Technologie, hat die #TCLGreen-Kampagne ins Leben gerufen, um seine Roadmap in

Sachen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) vorzustellen. Den Anfang

machte eine Auftaktveranstaltung zusammen mit Warner Bros. Discovery, dem

weltweit führenden Medien- und Unterhaltungsunternehmen, in Roseto Degli

Abruzzi, Italien.



Die #TCLGreen-Kampagne ist eine globale Initiative von TCL, die zu Großem

inspirieren und einen grüneren Planeten für alle schaffen soll. Warner Bros.

Discovery war nicht nur Mitgastgeber des Launch-Events, sondern hat auch die

Entstehung der #TCLGreen-Kampagne in einem visuell beeindruckenden Film

dokumentiert.





Seit diesem Event wird der Slogan #TCLGreen weltweit verwendet, um die Bedeutungder Nachhaltigkeitsinitiativen für lokale und globale Communities zuunterstreichen.Kunstvoller Auftakt von # TCLGreenBei der Auftaktveranstaltung der Kampagne am 10. September stellte TCL denKünstler Kevin Chu, Mitglied des Royal Institute of British Architects, vor, dereine bahnbrechende, nachhaltige sowie metaphysische Kunstinstallation mit demNamen TCLGreen präsentierte, um die Geschichte zu den ESG von TCL auf kreativeArt und Weise zu erzählen.TCLGreen führt nachhaltige physische Kunst, interaktive Kunst undMetaverse-Kunst zusammen. Das Kunstwerk besteht aus über 1.000 von TCLbereitgestellten recycelten und ausrangierten elektronischen Leiterplatten alsVerkleidungsmaterial, die als digitale Grashalme dargestellt werden.Die Kunstinstallation beinhaltet ein KI-System, so dass das Publikum einenprojizierten Raum mit einer VR-Brille in allen Formen und Ausprägungen erlebenkann. Darüber hinaus verwandelt TCLGreen mittels Photovoltaik-Paneele, die voneinem TCL-Partner bereitgestellt wurden, das tagsüber gesammelte Licht in eineNachtbeleuchtung.Der Bürgermeister von Roseto Degli Abruzzi, Mario Nunges, nahm an derVeranstaltung teil, um die Eröffnung von TCLGreen zu feiern. Nach derVeranstaltung wird TCLGreen der Öffentlichkeit in Roseto übergeben, um Menschenzu inspirieren, sich für die Umwelt einzusetzen.Roseto ist eine kleine Küstenstadt in Mittelitalien mit vielen Naturattraktionenim Nationalpark. Die Stadt hat in vielen Bereichen der StadtentwicklungNachhaltigkeitsmaßnahmen getroffen, weshalb sie ein perfekter Standort fürTCLGreen ist.TCL schafft eine grünere Zukunft"Die #TCLGreen-Kampagne ist ein wichtiger Meilenstein auf unserer ESG-Reise",