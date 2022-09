Sammelbildchen waren gestern – den Fan der Zukunft locken Non Fungible Tokens (NFTs). Auf der Plattform Fandifi werden Enthusiasten vom begeisterten E-Sportler bis hin zum Fan von Hundeshows für ihre Aktivitäten wie etwa korrekte Voraussagen mit digitalen Assets belohnt. Das Unternehmen verspricht sich davon ein hohes Wachstumspotenzial.

Das kanadische Unternehmen Fandifi Technology Corp. hat ein assoziiertes neuronales Netzwerk der besonderen Art entwickelt. So überträgt Fandifi Veranstaltungen verschiedenster Art entweder direkt als Stream oder die Plattform ist als App in andere Plattformen eingebettet. Darüber hinaus kann der Fan die App parallel zu einer Veranstaltung nutzen und sich mit Gleichgesinnten in aller Welt vernetzen – etwa auf dem Mobiltelefon im Footballstadion oder zuhause vor dem Fernseher. Zudem kann jeder User selbst aktiv werden und sein eigenes Event kreieren. Für Fans ist der Zugang zu Fandifi übrigens kostenlos. Auch Veranstalter und Content-Ersteller profitieren von einer Fülle neuer Möglichkeiten. Ihnen bietet die Fandifi-Plattform hervorragende Gamifizierungsmöglichkeiten und damit den Zugriff auf neue Zielgruppen und Märkte.

„Unser Kerngedanke ist es, die Fans mit NFTs zu belohnen, wenn sie auf unserer Plattform spielen“, sagt David Vinokurov, CEO von Fandifi Technology Corp. Auf einem interoperablen, blockchain-unabhängigen NFT-Marktplatz können die User ihre Belohnungen später handeln. „Wer seinem Lieblings-Streaminganbieter oder favorisiertem E-Sports-Team folgt und eine bestimmte Anzahl an Wetten gewinnt, kriegt zur Belohnung ein einzigartiges NFT“, erklärt der Fandifi-Geschäftsführer das einzigartige Modell. Ein NFT kann beispielsweise ein Ticket für ein Online Game oder ein Konzert sein. Oder ein Starfoto eines Baseballspielers oder Rockstars – nur eben nicht als Sticker zum Einkleben, sondern als digitales Unikat.

Polygon als starker Partner

Fandify Technology Corp. arbeitet mit dem Unternehmen Polygon zusammen. Das Unternehmen gehört zu den führenden Anbietern von Skalierungslösungen auf dem Kryptowährungsmarkt. Das Ziel von Polygon ist es, Ethereum und anderen Plattformen schnellere und günstigere Transaktionen zu ermöglichen. Mit OpenSea betreibt Polygon zudem den größten Marktplatz für NFTs.