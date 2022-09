Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) - Die Entwicklung von Neubaupreisen & Löhnen in den Metropolen imÜberblick:- Nach einer Corona-Delle in 2020 wuchsen die Einkommen in den fünf Metropolen2021 wieder ähnlich wie in Vor-Corona-Zeiten.- Weil jedoch auch die Neubau-Preise wieder im zweistelligen Prozentbereichanzogen (bis auf Frankfurt), vergrößerte sich die Kluft zwischen Einkommen undNeubau-Preisen in allen fünf Metropolen.- Am stärksten verteuerten sich 2021 Neubauwohnungen in Köln. ImMetropolvergleich liegen die Quadratmeterpreise hier jedoch immer noch amniedrigsten (6.420 Euro im Durchschnitt).- In München kostet der Neubau-Quadratmeter am meisten (10.650 Euro) und lag2021 erstmals im fünfstelligen Bereich. Münchner*innen können sich amwenigsten Neubau-Quadratmeter von ihrem Gehalt leisten.- Mit einem Plus von 55 Prozent mussten Frankfurter:innen den größtenPreissprung beim Neubau innerhalb der letzten fünf Jahre hinnehmen. In Hamburgfiel die Preissteigerung über diesen Zeitraum am geringsten aus.- Berlin tut sich mit den geringsten Bruttolöhnen hervor (3.631 Euro im Median).Weil die Neubau-Preise rasant anstiegen (um 54 Prozent seit 2017), ist dasVerhältnis von Löhnen und Immobilienpreisen hier nach München amungünstigsten."Die Neubau-Preise sind in den Metropolen besonders hoch und deshalb fürMenschen mit Durchschnittseinkommen besonders schwer erschwinglich", sagtimmoverkauf24-Geschäftsführerin Cinja Kinnemann. "Während die Löhne in denletzten fünf Jahren zwischen 10 und 16 Prozent wuchsen, verdoppelten sich dieNeubaupreise häufig. Es gibt jedoch auch ermutigende Signale für Kaufwillige:Nicht nur die Immobilienpreise (https://www.immoverkauf24.de/immobilienpreise/)stagnieren inzwischen vielerorts, auch das Immobilienangebot wächst. Denn immermehr Eigentümer möchten ihre Immobilien jetzt auf den Markt bringen, um von dennoch hohen Preisen zu profitieren. Das erfahren wir momentan täglich in unserenBeratungsgesprächen."Die Entwicklungen von Neubaupreisen und Einkommen pro Metropole im Detail:Neubaupreise und Bruttolöhne in HamburgDer Quadratmeter einer Hamburger Neubauwohnung kostete 2021 im Schnitt 7.668Euro und zog um 10,2 Prozent innerhalb eines Jahres an. Innerhalb der letztenfünf Jahre stiegen die Hamburger Neubaupreise mit 37 Prozent jedoch geringer alsin den anderen Metropolen.Die Einkommen stiegen 2021 wieder ähnlich wie in den Vor-Corona-Jahren: um 2,6Prozent auf 3.962 Euro brutto pro Monat (im Median). Dennoch vergrößerte sichdie Kluft zwischen Neubau-Preisen und Einkommen noch einmal deutlich. Nur noch