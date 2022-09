Platin mit Bremsspuren

Fazit

Innerhalb der seit Anfang September laufenden Aufwärtsbewegung könnte ein zeitnaher Test des EMA 200 bei 946 und darüber der Augustspitze bei 972 US-Dollar durchaus für ein kurzzeitiges Long-Investment genutzt werden. Aber erst darüber dürfte ein erfolgreicher Bodenabschluss weiteres Aufwärtspotenzial an 1.032 US-Dollar freigesetzt werden. Um von einem derartigen Szenario möglichst stark profitieren zu können, darf gerne das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VV6NXF zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance bei einem Anstieg an die Augusthochs beliefe sich in diesem Fall auf 95 Prozent, Ziel des Scheins läge dann bei 9,36 Euro. So viel geht zumindest aus der kurzzeitigen Auswertung des Platin-Futures hervor. Eine Verlustbegrenzung sollte hierbei das Niveau von 910 US-Dollar gemessen am Basiswert nicht überschreiten, hieraus würde sich ein entsprechender Stopp im Schein von 3,16 Euro ableiten.