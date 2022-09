Digitalinkasso PAIR Finance ist jetzt ISO-zertifiziert (FOTO)

Berlin (ots) -



- TÜV Rheinland zeichnet das Fintech nach intensivem Audit aus

- PAIR Finance erfüllt die internationale Norm in ISO 27001

- Kunde Versicherungskammer: "PAIR Finance schützt unsere Kundendaten"



Das führende Inkasso-Fintech PAIR Finance ist von TÜV Rheinland mit einem

ISO-Zertifikat 27001 ausgezeichnet worden. Verbraucher*innen und

Geschäftspartner*innen erhalten so den unabhängigen Nachweis, dass PAIR Finance

höchste Ansprüche an Datenschutz und Informationssicherheit im Geschäftsprozess

erfüllt.