SuperVista AG führt weitere Kapitalmaßnahme durch - Hamburger Family Office Lennertz & Co. übernimmt Minderheitsbeteiligung

Königs Wusterhausen (ots) - In einer außerordentlichen Hauptversammlung haben

die bisherigen Aktionäre der SuperVista AG mit der Zustimmung des Hauptinvestors

TCV (Technology Crossover Ventures) beschlossen, eine weitere Kapitalmaßnahme

durchzuführen, um die Marke brillen.de in Deutschland sowie die Marken der

weiteren sechs SuperVista-Märkte für ein weiteres Wachstum finanziell

auszustatten.



Die Kapitalerhöhung in Höhe eines zweistelligen Millionenbetrags wird durch die

SuperVista-Gründer und Mitarbeiter gestellt, im größten Umfang aber durch einen

vom Hamburger Family Office Lennertz & Co. initiierten Private-Equity-Fonds, der

eine Minderheitsbeteiligung an der SuperVista AG übernimmt. Das Unternehmen war

bereits in einer früheren Phase an der SuperVista AG beteiligt und hatte im Jahr

2016 seine Anteile an die US-Investmentfirma TCV veräußert, dem heutigen

Ankerinvestor von SuperVista.