Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) - Heimkapital (http://www.heimkapital.de) , eine der führendenPlattformen für den Immobilien-Teilverkauf aus München, hat seine SeriesA-Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen. Ein niedriger zweistelligerMillionenbetrag fließt durch eine Kapitalerhöhung neu ins Unternehmen. Neu anBord sind die Vereinigte Volksbank eG, Amavi Capital sowie Ilavska VuillermozCapital. Die Bestandsinvestoren um yabeo Capital, Family Office Unger undeinigen Business Angels (darunter unter anderem Frank Strauss, ehemaligerPostbank-CEO) tragen die Runde mit. Mit dem frischen Kapital sollen das Team unddie Technologie-Plattform weiter ausgebaut werden sowie Investitionen in Marke,Marketing, Business Development getätigt werden. Heimkapital befindet sich 28Monate nach Live-Gang auf einem dynamischen Wachstumskurs: Das Ziel von neuakquirierten 250 Millionen Euro Assets under Management für 2022 wird dasUnternehmen, das die Profitabilität im Blick hat, deutlich vor Jahresendeerreichen.Die Nachfrage nach dem Immobilien-Teilverkauf steigt in Deutschland alsAlternative zu klassischen Finanzierungsinstrumenten weiter stark an. Zum einenwird das Angebot als Ergänzung zu bestehenden Finanzierungsmöglichkeiten immerbekannter. Zum anderen gibt es gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiteneinen stärkeren Wunsch nach finanzieller Absicherung. Der Immobilien-Teilverkaufmit Heimkapital, bei dem bis zu 50 Prozent an der eigenen Immobilie gegen eineSofortauszahlung verkauft wird, ist in vielen Fällen eine ideale Lösung. Für denweiteren Wachstumskurs des Unternehmens konnte nun mit der SeriesA-Wachstumsfinanzierung die Grundlage in Form von Branchen-Expertise und Kapitalgelegt werden. "Wir sind sehr stolz, mit der Vereinigten Volksbank eG, AmaviCapital sowie IVC starke neue Investoren aus der Kredit-, Finanz- undImmobilienwirtschaft hinzu gewonnen zu haben. Alle drei verstärken unserenGesellschafterkreis mit einem tiefen Marktverständnis und sind die perfekteErgänzung zu unseren Bestandsinvestoren", erklärt Julia Schabert, Gründerin undGeschäftsführerin von Heimkapital, das sie 2019 zusammen mit Dimitrij Miller undBenedikt Wenninger gegründet hat.Ausbau der Technologie-Plattform für das bestmögliche GesamtpaketDer Fokus von Heimkapital liegt in den kommenden Monaten nun darauf, derZielgruppe auch durch Einsatz seiner Technologie-Plattform immer dasbestmögliche Gesamtpaket am Markt zu bieten."Heimkapital hat sich zu einem der führenden Anbieter am Markt etabliert. Wirwaren von Beginn an vom Team und vom Geschäftsmodell überzeugt. AlsImmobilieninvestoren betrachtet Heimkapital immer die langfristige Entwicklung