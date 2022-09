Energiekosten Mehr als die Hälfte der Handelsunternehmen in Existenzgefahr / HDE fordert Wirtschaftshilfen

Berlin (ots) - Die Energiekosten im Einzelhandel sind seit Jahresbeginn im

Durchschnitt um knapp 150 Prozent gestiegen. In der Folge sieht mehr als die

Hälfte der Handelsunternehmen in Deutschland seine wirtschaftliche Existenz

bedroht. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Handelsverbandes Deutschland (HDE)

unter 900 Unternehmen aller Standorte, Branchen und Größenklassen. Der HDE

fordert deshalb die schnelle Ausweitung der angekündigten Wirtschaftshilfen des

Staates auf Handelsunternehmen, die die enormen Energiepreissteigerungen nicht

mehr stemmen können.



"Viele Handelsunternehmen sehen keinen Ausweg mehr. Einerseits steigen die

Energiepreise enorm, andererseits können die meisten die Kosten aufgrund des

harten Wettbewerbs nicht einfach an die Kundinnen und Kunden weitergeben", so

HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. So geben in der HDE-Umfrage 86 Prozent

der Befragten an, sie können steigende Energiekosten nicht oder nicht

vollständig auf die Verbraucherpreise aufschlagen. Gleichzeitig wird sich das

Problem steigender Energiekosten in den kommenden Wochen und Monaten weiter

verstärken. So berichtet ein Viertel der Einzelhändler von Problemen bei der

Verlängerung bestehender Verträge oder bei Neuabschluss. Und mehr als 90 Prozent

rechnen dauerhaft mit höheren Energiekosten. Dementsprechend planen mehr als

drei Viertel verstärkte Energiesparmaßnahmen. Wie akut die Lage ist, wird auch

dadurch deutlich, dass sich 22 Prozent der Handelsunternehmen durch die

Energiekosten bereits kurzfristig (in den kommenden zwölf Monaten) in

Existenzgefahr sehen. Insgesamt sieht sein Unternehmen mehr als jeder zweite

Händler durch die Preisanstiege bei Energie in Gefahr.