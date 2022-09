Flüssiggas (Liquefied Natural Gas, LNG) ist die Alternative zur Erdgasversorgung durch russische Pipelines: Insbesondere in Deutschland stehen milliardenschwere Investitionen an, damit der so wichtige Rohstoff durch Spezialtanker angelandet und zur Distribution gespeichert werden kann. Wenngleich sich die Nachfrage nach der Wärmequelle für private Haushalte auf mittel- bis langfristige Sicht deutlich verringern sollte, ist LNG für die industrielle Produktion unverzichtbar. Die energieintensive Chemie-, Papier-, Metall-, Dünger sowie Glas- und Keramik-Industrie hat aus Klimaschutzgründen in den vergangenen Dekaden vom Erdöl auf das CO 2 -ärmere Erdgas umgestellt.

Die Anlegermagazine BörseOnline und €uro haben mit dem Indexanbieter Solactive eine Anlagelösung entwickelt, um die Wertschöpfungskette der LNG-Industrie investierbar zu machen. Morgan Stanley ist Maker Maker für das Open-End-Zertifikat auf den BörseOnline Flüssiggas Index mit der ISIN DE000DA0ABT2.