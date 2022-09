Mit aktuell 171 Euro knabbert die Aktie der Deutsche Börse (DE0005810055) an den Allzeithochs bei 176 Euro von Anfang August 2022 und gehört zu den wenigen Werten, die sich dem Abwärtstrend widersetzen können. Während die Volatilität im Allgemeinen an den Nerven von Aktionären zerrt, sorgen die starken Schwankungen für enorme Handelsvolumina an den Kassa- und Terminmärkten und damit für klingelnde Kassen bei der Deutschen Börse – das spiegelten bereits die Q2-Zahlen (EBITDA +13 Prozent zum Vorjahresquartal). Wer auf dem aktuellen Kursniveau kein Direktinvestment sucht, wählt den defensiven Einstieg mit der Aussicht auf attraktive Seitwärtsrenditen.

Discount-Strategie mit 11 Prozent Puffer (März)