ELEKTROS SONIC erhält Testergebnisse und kommt der Zertifizierung durch das US-Verkehrsministerium einen Schritt näher

SUNNY ISLES BEACH, FLORIDA / ACCESSWIRE / 20. September 2022 / Elektros (OTC PINK:ELEK), ein aufstrebender Marktführer der Elektromobilitätsbranche, hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen laut dem Testbericht „FMVSS 500 Report for Low-Speed Vehicles“ mit seinem Elektros Sonic-Fahrzeug beachtliche Ergebnisse erzielen konnte. Die Tests an dem Fahrzeug mit niedriger Geschwindigkeit wurden vor kurzem von einer namhaften Firma durchgeführt, die in diesem Jahr unter Vertrag genommen wurde.