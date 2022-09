valantic wächst durch mm1 im Bereich Connected Business / Strategisches Consulting für Telko, Mobility, fertigende Industrie und Financial Services (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) - Die Digital Solutions-, Consulting- und Software-Gesellschaftvalantic ( http://www.valantic.com/ ) setzt ihren Wachstumskurs weiter fort undbegrüßt die Digitalisierungsboutique mm1 ( https://mm1.com/ ) als neuesMitglied. Seit 25 Jahren unterstützt mm1 seine Kunden erfolgreich bei derEntwicklung von Angeboten für die digital vernetzte Welt. Zum zufriedenenKundenstamm zählen unter anderem Deutsche Bahn und Deutsche Telekom sowieAutomobilhersteller, Unternehmen der fertigenden Industrie und derFinanzbranche. Aktuell arbeiten bei mm1 über 150 Mitarbeitende an fünfStandorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz für den nachhaltigen,digitalen Erfolg ihrer Kunden.Die 1997 in Stuttgart gegründete und stark wachsende Digitalisierungsberatungmm1 wird von den sechs Partnern Rainer Lindenau, Volker Scholz, David B.Hofmann, Laurenz Kirchner, Gabriel Mertens und Dr. Michael Eble geführt, mitausgeprägter Kompetenz und Expertise in den Beratungsfeldern Innovation undWachstum, Digitalisierung und Data. Die Berater*innen von mm1 unterstützen dieführenden Unternehmen in DACH bei der Gestaltung unserer digitalen undvernetzten Welt. mm1 unterstützt namhafte Unternehmen in den vier Kern-BranchenMobility, Telekommunikation, fertigende Industrie und Financial Services. Dabeifokussiert die Digitalisierungsberatung auf die Kompetenzbereiche Connectivity &IoT (https://mm1.com/de/angebot/connectivity-iot/) , Digital Innovation(https://mm1.com/de/angebot/digital-innovation/) , Data Thinking(https://mm1.com/de/angebot/data-thinking/) und Digital Strategy &Transformation (https://mm1.com/de/angebot/digital-strategy-transformation/) .mm1 unterstützt Unternehmen dabei, ihr Wachstumspotenzial durch digitaleAngebote optimal auszuschöpfen und mit innovativen digitalen Geschäftsmodellenneue Kundengruppen und Märkte zu erschließen. Einige Beispiele: In dieDienstleistungssparte Connectivity & IoT fallen Projekte wie flächendeckenderGlasfaser-Ausbau, Konzeption und Einführung von Konnektivitätsplattformen oderAuswahl und Erprobung von Funktechnologien für IoT-Anwendungen. Im BereichDigital Innovation sorgt das mm1-Team dafür, dass aus Ideen erfolgreichedigitale Angebote werden. Die Bandbreite reicht hierbei von der Marktrechercheüber die Entwicklung unterschiedlicher Anwendungsszenarien bis hin zurerfolgreichen Markteinführung. Der Kompetenzbereich Data Thinking unterstütztKunden dabei, die Transformation zum datengetriebenen Unternehmen erfolgreich zubewältigen. Die Projekt-Bandbreite reicht von der übergreifenden Datenstrategiebis zu konkreten Anwendungsfällen wie der optimierten Disposition von Zügen oder