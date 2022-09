HANNOVER (dpa-AFX) - Der US-Elektro-Lkw-Hersteller Nikola will mit dem geplanten Ausbau seines Europageschäfts auch die alteingesessenen Hersteller ins Visier nehmen. "Wir wollen als David gegen die Goliaths im Markt bestehen", sagte der Nikola-Manager und designierte Konzernchef Michael Lohscheller im Gespräch mit der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX auf der Nutzfahrzeugmesse IAA Transportation in Hannover. "Da sehen wir gute Chancen mit unseren Batterie- und Wasserstoff-Lkw. Denn die etablierten Hersteller beschäftigen sich ja noch viel mit Technologie der letzten Dekade."

Nikola mit Hauptsitz in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona macht bei der Expansion Fortschritte. So nimmt der Konzern in Europa nun Bestellungen für seinen batterieelektrischen Lkw Nikola Tre BEV an, dessen Produktion im zweiten Quartal in den USA startete. Noch ist das Unternehmen klein, in den Monaten April bis Juni produzierte es in seinem US-Werk 50 der vollelektrischen Laster. Die Ambitionen sind aber durchaus größer: "In Coolidge in Arizona haben wir eine jährliche Produktionskapazität von bis zu 20 000 Lastern", sagte Lohscheller. "In unserem Gemeinschaftsunternehmen mit Iveco können wir in Ulm zunächst rund 2000 Fahrzeuge bauen - erweiterbar auf 10 000." Mit diesen Größenordnungen fühle sich Nikola derzeit auch wohl.