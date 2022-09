McKinsey-Studie 2035 fährt mehr als die Hälfte der neuen Lkw elektrisch

Düsseldorf (ots) - Im Jahr 2035 werden mehr als die Hälfte der neu zugelassenen

Lkw in Europa, den USA und China elektrisch angetrieben werden. Bis 2040 steigt

der Anteil an batterieelektrischen Nutzfahrzeugen und solchen mit

Brennstoffzelle auf über 85% der Neuzulassungen an. Dies geht aus der neuen

Studie "Preparing the world for zero-emission trucks" hervor, die die

Unternehmensberatung McKinsey & Company zur IAA Transportation 2022 in Hannover

vorgestellt hat.



Portfolio an Lösungen zur Dekarbonisierung notwendig