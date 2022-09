AlphaSense stärkt globale Wachstumsstrategie mit neuem Frankfurter Büro

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Zusätzliche lokale Präsenz ermöglicht

AlphaSense, Kundenwachstum und den Support in ganz Westeuropa voranzutreiben



die führende Market-Intelligence- und Suchplattform, gab heute die Eröffnung

seines ersten Büros in Deutschland bekannt. Die Expansion wird die wachsende

Präsenz von AlphaSense in Westeuropa unterstützen, um der hohen Kundennachfrage

in dieser Region nachzukommen. Mit den neuen Büroräumen in der Frankfurter

Innenstadt - nur wenige Schritte vom Goetheplatz entfernt - verdoppelt sich die

physische Präsenz von AlphaSense in Europa und stärkt den Fokus des Unternehmens

auf die Unterstützung und das Wachstum seiner lokalen Kundenbasis.